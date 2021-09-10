شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم La Casa De Papel فى عيون الجمهور برسومات كاريكاتير.. برلين الحاضر الغائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، تصدره لعناوين وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، تزامنًا مع عرض الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير منذ أيام، وفى لفتة جديدة للصفحة الرسمية للمسلسل، قررت مشاركة مجموعة صور كاريكاتير لأبطال العمل من رسم الجمهور.

وسلطت الصفحة الرسمية الضوء في البوست الذي نشرته على النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية طوكيو في المسلسل، وصدرتها في أولي الصور التي نشرتها، كونها مرتبطة بحدث كبير في الجزء الجديد، بينما جاءت في الصورة الثانية ظهور ملفت للنجم العالمي بيدرو ألونسو، صاحبة شخصية "برلين" الذى غادر المسلسل في الموسم الأول ومازالت شخصيته محفورة في الاذهان، خاصة مع ظهوره فى الموسم الجديد من المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما La Casa de Papel، قد كشفت عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل من وراء كواليس تصوير الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير الذى تم عرضه منذ أيام عبر المنصة الأمريكية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتحرص الصفحة الرسمية للمسلسل الإسباني الشهير من حين لآخر على مشاركة متابعيها وجمهورها بصور من وراء كواليس التصوير، تزامناً مع النجاح الذى يحصده الموسم الجديد حالياً فى عدد المشاهدات.

وكان الجزء الأول من الموسم الخامس لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، قد تصدر جميع الترندات، بعد ساعات من طرح أولى حلقاته، كونه يتمتع بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم.

وحرص النجم العالمى ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من احداث الموسم الجديد وهو "مقيد" داخل أحد الأماكن بالسلاسل، بينما يظهر على ملامح وجهه ابتسامة عريضة فى إشارة منه إلى تغير نمط الحبكة لصالحه.