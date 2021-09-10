فن ومشاهير

فيلم Shang-Chi ينتظر 34 مليون دولار فى الافتتاحية الثانية بدور العرض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shang-Chi ينتظر 34 مليون دولار فى الافتتاحية الثانية بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن مؤشرات الإيرادات المتوقعة لفيلم المغامرة والأبطال الخارقين Shang-Chi لشركة مارفل، في الافتتاحية الثانية له، بعد تجاوزه حاجز الـ 100 مليون دولار حتي الآن في شبات التذاكر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحفية فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد تنقسم ايراداته 75.3 مليون دولار في أول ثلاثة أيام، بينما تكتمل الإيرادات 94.4 مليون دولار حتى عطلة عيد العمال، ليتجاوز الفيلم حتي الان حاجز الـ 100 مليون دولار محلياًَ ويصل لـ 170 مليون دولار عالمياً حتى آخر تحديث منذ يومين.

20210910020725725.jpg

ويتطلع الفيلم المقتبس من الكتاب الهزلي، إلى حصد دفعة ثانية في موسم الوباء، حيث ينتظر الفيلم إيرادات تتراوح من 26 مليون دولار لـ 34 ملين دولار في الافتتاحية الثانية له في شباك التذاكر، حيث انه يعتبر أسرع إصدار في عصر الوباء يصل إلى حاجز الـ 100 مليون دولار إيرادات.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

3e56efb4de.jpg

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا