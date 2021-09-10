شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shang-Chi ينتظر 34 مليون دولار فى الافتتاحية الثانية بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن مؤشرات الإيرادات المتوقعة لفيلم المغامرة والأبطال الخارقين Shang-Chi لشركة مارفل، في الافتتاحية الثانية له، بعد تجاوزه حاجز الـ 100 مليون دولار حتي الآن في شبات التذاكر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحفية فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد تنقسم ايراداته 75.3 مليون دولار في أول ثلاثة أيام، بينما تكتمل الإيرادات 94.4 مليون دولار حتى عطلة عيد العمال، ليتجاوز الفيلم حتي الان حاجز الـ 100 مليون دولار محلياًَ ويصل لـ 170 مليون دولار عالمياً حتى آخر تحديث منذ يومين.

ويتطلع الفيلم المقتبس من الكتاب الهزلي، إلى حصد دفعة ثانية في موسم الوباء، حيث ينتظر الفيلم إيرادات تتراوح من 26 مليون دولار لـ 34 ملين دولار في الافتتاحية الثانية له في شباك التذاكر، حيث انه يعتبر أسرع إصدار في عصر الوباء يصل إلى حاجز الـ 100 مليون دولار إيرادات.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.