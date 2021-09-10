شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ جورج قرداحى بتوليه وزارة إعلام لبنان: مبروك ولادة حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، على توجيه رسالة تهنئة للشعب اللبناني وصديقها الإعلامي جورج قرداحي، على تعيينه وزيرًا للإعلام اللبناني في الحكومة اللبنانية الجديدة المشكلة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وكتبت عبيد في تدوينتها، "مبروك للصديق العزيز الإعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرا للأعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أبارك للأشقاء في لبنان ولادة الحكومة الجديدة نحو الاستقرار، ومبروك معالي الوزير جورج قرداحي".



بوست نبيلة عبيد

يأتى هذا فيما سبق ونشر الخليج 365 - فى وقت سابق من اليوم الجمعة - أسماء الوزراء الجدد:

‏محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية.

عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.