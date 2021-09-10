شكرا لقرائتكم خبر عن حفل شادى مؤنس وفرقته "حكايات" على مسرح الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار شادى مؤنس وفرقته "حكايات" حفلاً موسيقيًا غنائيًا على مسرح الجمهورية اليوم 10 سبتمبر فى الثامنة مساءً، ويقدم فيه شادى مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية منها الموسيقي التصويرية وتتر البداية لمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بالإضافة للأغاني التالية (كلمتين لمصر، باب الهوي، ليلي، مسير الجاي، حنة، يارب، ليه الطريق، ساكنة جوانا، أنا اتوب عن حبك للشيخ إمام)، بالإضافة أيضا لمقطوعات موسيقية وأغاني جديدة اول مرة يتم تقديمها للشعراء أحمد فؤاد نجم ومصطفى إبراهيم ومايكل عادل وأحمد شبكه وطارق الجنايني. وسعيد أبو طالب.

أما عن ضيوف الحفل فمنهم عازف الترومبيت الفنان محمد سواح، والمطرب والمنشد اسلام الشيخ بالإضافة للمطربة دينا سالم

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية ومنها الفيلم الروائي القصير "ورقة بيضا" الذي أنتجه الخليج 365، كما قدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.