شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تتصدر التريند لحديثها حول علاقتها بزوجها الملحن سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة رنا سماحة التريند مؤخرًا، وذلك بعدما تطرقت إلى حقيقة خلافاتها الزوجية مع الملحن سامر أبو طالب بعد إلغاء متابعتها له وحذف الصور التى تجمعهما سوياً، حيث حلت ضيفة أمس على قناة dmc، أكدت فيه أنها التزامها الصمت حتى الآن، ولم تعلن أنها انفصلت بشكل رسمى.

كما طالبت رنا سماحة الجميع بضرورة عدم التدخل فى حياتها ومنحها حقها فى الحديث بما ترغب فيها قائلة: "أنا عندى ابن جاى فى الطريق عايزاه يعيش حياة سوية، وفى حاجات كتير فى حياتى ممكن الناس تركز فيها غير لحظات الضعف"، مضيفة "أنا بخير.. قوية وقادرة أتخطى أى حاجة، فياريت تشوفوا شغلى وفنى، والجزء الإيجابي فى حياتي".

رنا سماحة خرجت فى بيان مفاجئ مؤخراً تؤكد فيه عدم انفصالهما رسميا، وأن الأخبار التى نشرت عن انفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع، مؤكدة أنها لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة، ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها، مشيرة إلى أنها فى انتظار مولودها الأول والتى قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل، بعنوان "حبيب مامى" والتى ستصدر خلال أيام.

وطالبت رنا التركيز والدعم لحالة الانتعاش الفنية التى تعيشها هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغانى خاصة دون الدخول فى تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمى حتى الآن، موجهة الشكر لكل الإعلاميين والصحفيين الداعمين لها ولمشوارها الفنى ويتحرون الدقة ويساندوها فى أعمالها الفنية وحفلاتها والتى كانت آخرها حفلة ساقية الصاوى بالأمس.