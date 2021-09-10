جورج قرداحي من “من سيربح المليون” الى وزارة الاعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة

كتب امير فتحي في الجمعة 10 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

وقد حمل الاعلامي جورج قرداحي حقيبة الاعلام في الحكومة الجديدة، وهي المرة الاولى التي منذ سنوات طويلة، يصل فيها وجه بارز من الإعلام التلفزيوني الى الحكومة اللبنانية عموماً، ويحصل فيها على حقيبة الإعلام خصوصاً.

من هو جورج قرداحي؟

بدأ جورج قرداحي مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي وصحافياً ثم عمل في صحيفة “لسان الحال” قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق “إذاعة مونت كارلو” في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام 1992 وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة. بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان قبل أن تأتي النقلة النوعية في حياته أواخر عام 2000 من خلال تقديمه برنامج “من سيربح المليون” على قناة إم بي سي 1 والذي حقق من خلاله شهرة واسعة على مستوى العالم العربي.

ترك جورج قرداحي قناة إم بي سي 1 لينضم إلى قناة “إل بي سي” وعمل برنامج “افتح قلبك”. ولم يستمر أكثر من سنة ثم عاد إلى قناة إم بي سي 1 وظهر مرة أخرى في برنامج من سيربح المليون، وقيمة الجائزة مليون ريال سعودي ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10 مليون ريال سعودي.

من سيسرق المليون

غير انه وبالرغم من الاصداء الايجابية حول تولي جورج قرداحي لوزارة الاعلام غير ان ذلك لم يمنع بعض النشطاء اللبنانيين من التعليق بسخرية حيث انتشرت التغريدات التي تحمل اسمه مع عبارة “مع سيسرق المليون” في إشارة الى الفساد الذي تعاني من الحكومات اللبنانية المتعاقبة.