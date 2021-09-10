شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تتذكر والديها: اللهم ثبت صبرى ويقينى عندما أستعيد ذكرياتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إيمى سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، حيث نشرت تدوينة جديدة، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتعبر من خلالها عن افتقادها لهما، فيما حرصت على الدعاء لهما بالرحمة.

وكتبت إيمى سمير غانم، فى تدوينتها على "إنستجرام"، "اللهم في يوم الجمعة ارحم أمى وأبى برحمتك الواسعة وانس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسا لنا.. اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا.. اللهم أنر قبورهم واغفرلهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنبك وأجمعني بهم.. يارب العالمين.. اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ".. اللهم ثبت دموعى وثبت صبرى وثبت إيماني عندما استعيد ذكرياتهم وثبت يقينى".



ايمى سمير غانم

وتابعت: "اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبقى بيننا وبينهم الا الدعاء.. اللهم أنر قبر أمي وأبى بنور الجنة".

وسبق أن وجهت ايمي سمير غانم، رسالة لوالديها الراحلين، وقالت في بوست نشرته عبر السوشيال ميديا، "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم و يتقبل دعواتي انا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد".