شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تطرح ريمكس لـ Cold Heart بعد 3 أسابيع من طرح الأغنية الأصلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة العالمية دوا ليبا، ريمكس جديد لأغنيتها الأخيرة Cold Heart التي طرحتها منذ ثلاثة أسابيع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ونشرت النجمة صاحبة الـ 25 عامًا منذ قليل، مقطع من الكليب الجديد للأغنية الذي صاحب الكثير من التعديلات الموسيقية عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر.

ولم تستبدل "ليبا"، كلمات الاغنية الأصلية التي شاركتها مع Elton john، وأضافت تعديلات موسيقية مع مزج الكلمات نفسها في الكليب الجديد الذي بلغ مدته حوالي أربعة دقائق ونص، لتضيف طابع الروك في الريمكس الجديد.

وجاءت كلمات الأغنية الأصلية كالأتي:

It's a human sign

When things go wrong

When the scent of her lingers

And temptation's strong

Cold, cold heart

Hardened by you (oh)

Some things lookin' better, baby

Just passin' through (no, no, no, no, no)

And I think it's gonna be a long, long time

'Til touchdown brings me 'round again to find

I'm not the man they think I am at home

Oh no, no, no

And this is what I should have said

Well I thought it, but I kept it hid

Cold, cold heart

Hardened by you (oh)

Some things lookin' better, baby

Just passin' through (no, no, no, no, no)