شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية فى دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة مهرجان نقابة المهن التمثيلية فى دورته السادسة، على مسرح النهار التابع للنقابة برئاسة دكتور أشرف زكى وإدارة الفنان سامح بسيونى، وسيتم تكريم الفنان محمود حميده خلال حفل الافتتاح والذى سيبدأ فى تمام الساعة السابعة مساءً.



مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ويشارك بالمهرجان عدة عروض مسرحية ومنها العرض المسرحى "العرض الوحشي" تأليف علاء الكاشف، إخراج إبراهيم أحمد، وعرض "الدخان" تأليف ميخائيل رومان، إخراج علاء هلال، وعرض "منحنى خطر" ج.ب. بريستلي، وإخراج علاء حور، وعرض "فيدا" تأليف خيميه سالمومى، وإخراج مصطفى عسكر، وعرض "راس المش" تأليف مينابباوى، وإخراج بدر الأحمدى، وعرض "المهرج" تأليف يوسف إدريس وإخراج رضوى البحطيطى.

الدورة السادسة من المهرجان تقام فعالياتها اليوم الموافق 10 سبتمبر، وذلك بعد الانتهاء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في الدورة السادسة حيث تم اختيار عدد من العروض المشاركة فى المهرجان، حيث تم وضع شروط واضحة للمشاركة، وهى أن تكون عناصر العرض المسرحي عناصر نقابية فقط ويمنع أن يجمع أحد العناصر بين عرضين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين.