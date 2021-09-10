القصة الكاملة لعدم مباركة شيرين رضا لابنتها نور على خطوبتها عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - سامية سيد - جدل كبير أثاره البعض مؤخرًا ممن تساءلوا حول السر وراء عدم مباركة شيرين رضا لابنتها نور عمرو دياب على خطوبتها بأى صورة تجمعهما معًا أو بوست حتى على وسائل السوشيال ميديا المختلفة، إلا أن شيرين رضا مؤخرًا حسمت الأمر من خلال تصريحات لبرنامج تليفزيونى قالت فيه إنها لم تصدق كل التخمينات التي تطرقت لامكانية عدم مباركتها لابنتها.

شيرين رضا تعلق على عدم مباركتها لابنتها نور على السوشيال ميديا

وأضافت شيرين رضا: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت".

نصيحة شيرين رضا لابنتها

وتابعت شيرين رضا قائلة: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".

أحدث أعمال شيرين رضا

من ناحية أخرى بدأ اول امس تصوير أولى مشاهد فيلم "الملحد"، الذى يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، مصطفي درويش، أحمد السلكاوى.

ويكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم "الملحد"، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، وانجى المقدم .