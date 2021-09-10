شكرا لقرائتكم خبر عن Halloween Kills يتزامن عرضه على Peacock مع السينمات فى الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر Halloween Kills، عن توفير عرض الفيلم على منصة الفيديوهات الأمريكية Peacock تزامنًا مع عرضه في دور السينما العالمية، حيث يعرض الفيلم فى 15 أكتوبر المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم "Halloween Kills" من بطولة جيمي لي كورتيس في دور جليسة، سيعرض على المنصة بتكلفة اشتراك شهرية 4.99 دولار أمريكي، أو بتكلفة 9.99 دولار أمريكي بدون إعلانات وسط العرض، للسماح بمشاهدة الفيلم بدون الذهاب الى السينمات وسط تفشي جائحة كورونا.

ونشرت شركة Universal، مؤخراً فيلمها The Boss Baby: Family Business على المنصة الشهيرة، حيث حقق الفيلم إيرادات 57 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي و48 مليون دولار دوليًا.

ومن المقرر أن تعود لي كورتيس، صاحبة الـ 62 عاماً، في الجزء الجديد لمواجهة القاتل المرعب مايكل مايرز، العائد من الموت، وصاحب الشخصية الأكثر رعبًا في عالم السينما، كورتيس التي تجسد شخصية لوري سترود، هي من ستوقف مايرز من جديد بعد إعادة احياءه من جديد، وعودته للانتقام والقتل.