فن ومشاهير

بدون مشاركة مصرية.. تعرف على مطربي حفلات مهرجان جرش فى دورته الـ 35

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الـ 35، بدولة الأردن، والذى ستنطلق فعالياته في الفترة 22 من شهر سبتمبر الجارى حتى 2 من شهر أكتوبر المقبل، سواء على مستوى النشاطات الثقافية أو الحفلات الغنائية.

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واتخذت اللجنة العليا للمهرجان عدة شروط وتدابير صحية لإقامة الدورة الـ35 في ظل وجود فيروس ، والتي تمت بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة، من أهمها تطبيق التباعد الاجتماعى، وحضور بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمسرح، بجانب دخول من تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو جرعة واحدة على شرط أن لا يكون يتعدى الـ 21 يوم وتخلف عن موعد الجرعة الثانية.

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وتشهد هذه الدورة حضور عدد من نجوم الغناء من 4 دول عربية هم الأردن ولبنان وسوريا والعراق الذين يشاركون فى إحياء الحفلات الغنائية ضمن فعاليات هذه الدورة، ودون مشاركة أى مطرب أو مطربة من مصر، حيث تحيى النجمة اللبنانية ماجدة الرومى حفل الافتتاح والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويختتم فعاليات المهرجان الفنانة نداء شرارة عمر العبداللات.

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ويشارك أيضًا في إحياء الحفلات الغنائية ضمن فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، الفنانة نجوى كرم، الفنان جورج وسوف، الفنانة ديانا كرزون، الفنانة زين عوض، الفنانة ليندا حجازى، الفنان حسين السلمان، الفنانة سعد أبو تايه، الفنان بشار السرحان، الفنان يحيى صويص، الفنان نجم السلمان، الفنان غالب خورى، الفنان يزن الصباغ، الفنان سامر أنور، الفنانة نانسى بيترو، الفنان حسين الديك، الفنان أسامة جبور، الفنان توفيق الدلو، الفنان سيف نبيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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