شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "أنا وهى" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الخميس تصوير أول مشاهد مسلسل "أنا وهى" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومن تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى.

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد حاتم عن الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"، والذي يقوم ببطولته هو والفنانة جميلة عوض، والمقررطرحه قريبًا بدورالعرض، وعلق حاتم علي الإعلان الرسمي بـ "يعني أنا اتلعب معايا عروستي !؟"

وكانت شركة "سينرجى" المنتجة لفيلم "عروستي"، قد كشفت عن البوستر الرسمى الأول للفيلم المنتظر "عروستي"، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقررعرضه خلال الفترة المقبلة بدورالعرض السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجى المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشرالفنان احمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب " عروستي! دليلك لزواج ناجح او لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقي".

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.