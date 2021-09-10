دنيا وإيمي سمير غانم تنشران نفس الدعاء على روح والدهما ودلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، نفس الدعاء مع الجمهور ومتابعي صفحتيهما الرسمية على موقع انستجرام.



وجاء في الدعاء "اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي وأبي برحمتك الواسعة وآنس وحشتهم كما كان وجودهم في الدنيا أنسا لنا، اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا اللهم أنر قبورهم واغفر لهم".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.