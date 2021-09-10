كريم محمود عب العزيز وسليمان عيد يغنيان "الحب اللي كان".. والجمهور يُعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان كريم محمود عبدالعزيز بمقطع فيديو، بصحبة الفنان سليمان عيد، وهو يغني أغنية "الحب اللي كان" للفنانة ميادة الحناوي.

ونشر كريم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وانهالت عليه التعليقات من قبل الفنانين والجمهور، حيث علق الفنان أحمد الشامي :"عسليات"، ونسرين طافش: "الله الله".

بينما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل أوي إيه ده"، "عسل يا كريم"، "والله العظيم سكر سكر دمكم زي العسل، لا وإيه من أجمد أغاني ميادة الحزينة خلتوها كوميديا بطريقتكم"، "فنان ياكيمو وعم سليمان مبدع"، "تحفة بجد، ربنا يحافظ عليكم ويفرح قلوبكم".

ويُعرض حاليا بالسينمات فيلم "موسى" للفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهو من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.