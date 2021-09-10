قبل عرض "إجازة مفتوحة".. لقاء الخميسي عن شريف منير: "نعمة كبيرة من ربنا أهداها لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن تجربتها في مسلسل "إجازة مفتوحة" المقرر عرضه يوم 11 سبتمبر الجاري على قناة ON.

ونشرت لقاء، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أقول كلمة حق، ومش علشان أنا فرد من جمع كبير من النجوم ورا الكاميرا قبل اللي قدام الكاميرا، لكن أنا ساعات ببقى جمهور بردوا وأنا في اللوكيشن بتفرج على لذاذة وخفة دم وتلقائية وحضور الأستاذ شريف منير.. نعمة كبيرة من ربنا فعلا أهداها ليا".

وتابعت: "طبعا.. معانا نجوم كبار أوي، ست الكل سميحة أيوب والأستاذ سامي مغاوري والأساتذة اللذاذ هشام اسماعيل ومراد مكرم والقمر والطعامة دنيا ماهر والقمراية ملك قورة، وحب القلب نور محمود وشبابنا الجميل محمد العمروسي ومؤمن نور والأستاذ حبيب قلبي صبري عبدالمنعم".

وأَضافت: "والنجوم اللي ورا الكاميرا اللي من غيرهم مكنش الهنا ظهر بجماله.. وعلى رأسهم المخرج الجميل الموهوب محمد حماقي.. إجازة مفتوحة، أوعدكم هاتنبسطوا".

مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، كريم أبو زيد ، سميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشركة سليميديا للمنتجة مها سليم، وهو من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي.