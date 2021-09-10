صور| ياسمين رئيس تودع الصيف بجلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على توديع فصل الصيف بجلسة تصوير على البحر.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صيف 2021".

ومن جانب آخر، تشارك الفنانة ياسمين رئيس في بطولة مسلسل "60 دقيقة" المقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip ، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد انتهاء ياسمين رئيس من تصوير فيلمها "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادي الباجوري والذي تعود به للبطولة السينمائية بعد نجاحها خلال موسم رمضان بشخصية "فاتن" في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وأحمد صفوت ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى.