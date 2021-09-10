أحمد شيبة: "دعواتكم لحودة بندق بالشفاء العاجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طلب الفنان أحمد شيبة، من متابعيه الدعاء لمطرب المهرجانات حودة بندق عقب تعرضه لحادث سير، مساء أمس الخميس.

ونشر شيبة، صورا لـ بندق من الحادث، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ربنا يقومك بالسلامة.. دعواتكم لحودة بندق بالشفاء العاجل".

وتعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، لحادث سير نُقل على إثره لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ووقع الحادث، أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري، متوجهًا لإحياء حفل زفاف بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية.

تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات والجروح والخدوش في الوجه.