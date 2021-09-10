هكذا هنأت دنيا سمير غانم زوجها رامي رضوان بعيد ميلاده.. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا، صورة له، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا، ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلا تستاهلها".

ورد رامي، على رسالتها، قائلا: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، وننجح مع بعض.. ويقدرني أسعدك أنت وكايلا طول العمر.. ويجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمئنين عليكم".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.