بالصورة – ستيفاني صليبا تتألّق بالعباءة السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 49 دقيقة

تزور الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا المملكة العربية السعودية.

وتوجّهت أيضاً خلال زيارتها السعودية الى منطقة الدرعية التاريخية في الرياض والتي نصحت كل مَن يسافر الى الرياض بزيارتها.

ونشرت صليبا صوراً في الدرعية ظهرت فيها بعباءة من تصميم سعودي ومستوحاة من الخطوط التقليدية في المدينة التاريخية في الرياض والتي تزورها في إطار جولة سياحية تقوم بها في المملكة حيث تحرص على مشاركة جمهورها أبرز المعالم الرائعة.

وعلّقت بالقول: “إذا جيتوا على الرياض بنصحكم تروحوا على الدرعية التاريخية… وجهة تستحق الزيارة”.