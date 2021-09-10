فن ومشاهير

بالصورة – ستيفاني صليبا تتألّق بالعباءة السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 49 دقيقة
ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

تزور الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا المملكة العربية .

وتوجّهت أيضاً خلال زيارتها السعودية الى منطقة الدرعية التاريخية في الرياض والتي نصحت كل مَن يسافر الى الرياض بزيارتها.

ونشرت صليبا صوراً في الدرعية ظهرت فيها بعباءة من تصميم سعودي ومستوحاة من الخطوط التقليدية في المدينة التاريخية في الرياض والتي تزورها في إطار جولة سياحية تقوم بها في المملكة حيث تحرص على مشاركة جمهورها أبرز المعالم الرائعة.

وعلّقت بالقول: “إذا جيتوا على الرياض بنصحكم تروحوا على الدرعية التاريخية… وجهة تستحق الزيارة”.

ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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