كارين رزق الله: “مش الشعب اللبناني اللي بعيش عبطاقة تمويلية يا مسؤولين العار”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

انتقدت الممثلة كارين رزق الله البطاقة التمويلية، ووصفت الحكام بـ”مسؤولي العار”.

وكتبت: “مش الشعب اللبناني اللي بعيش عبطاقة تمويلية يا مسؤولين العار! انقبروا عملوا حكومة واصلاحات وردّوا كرامة اللبنانيي لللبنانيي!!! نحنا مش شعب شحاد! نحنا شعب مسروق. ولبنان بلد محتلّ”.

وأطلق الوزراء المعنيون في مؤتمر صحافي مشترك الخميس، “البطاقة التمويلية” على أن تُدفع بالدولار الأميركي أو ما يعادل سعر صرفه بالليرة في السوق السوداء، على أن تبلغ قيمتها 25 دولاراً لكل شخص وبحد أقصى 126 دولاراً لكل عائلة، مع إمكانية زيادة المبلغ أكثر.

ويأتي إطلاق هذه الطاقة في سبيل دعم الأسر على أبواب رفع الدعم كلياً عن المحروقات والأدوية، ما يُنذر بموجة غلاء فاحش في قادم الأيام. وشارك رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في المؤتمر الصحافي الذي تخلله شرح الآلية المتبعة للتقديم والحصول عليها.