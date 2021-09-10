هذا ما قالته دنيا سمير غانم لزوجها في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم حالة الحزن التي تعيشها منذ رحيل والديها سمير غانم وبعده دلال عبد العزيز متأثرَين بفيروس كورونا، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة زوجها الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده.

ونشرت دنيا عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لرامي، وعلّقت عليها بالقول: “كل سنة وأنت طيب وناجح وربّنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لأنك فعلا تستاهلها”.

يُذكر أن دنيا وشقيقتها إيمي وافقتا على طلب الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي لمهرجان أيام الدراما العربية حضور حفل الافتتاح الذي سيُقام آخر الشهر الجاري لتسليم جائزة باسم والديهما إلى الفنانة ميرفت أمين.