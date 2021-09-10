كيانو ريفز يخوض شجارًا وسط شوارع برلين ضمن أحداث فيلمه المقبل John Wick 4

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القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي كيانو ريفز، وسط شوارع مدينة برلين لتصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد John Wick 4، المقرر عرضه في مايو العام المقبل بدور العرض العالمية بعد سلسلة من التأجيلات شهدها الفيلم بسبب جائحة كورونا.

وظهر ريفز صاحب الـ57 عامًا، وهو في ساحة Mitte في برلين، ليخوض شجار كعادته ضمن أحداث الفيلم من أجل الخروج من المأزق الأخير الذي تورط به مع مؤسسة المافيا التى انشق عنها وما زالت ترغب فى الانتقام منه، حيث ارتدي ريفز بدلته السوداء الكلاسيكية والقميص الأبيض وربطات العنق السوداء.



كيانو ريفز



كيانو ريفز فى شوارع برلين

والجزء الرابع من فيلم John Wick يتم تصويره داخل العديد من المدن الأوروبية والأفريقية أيضًا، وهو ما يعكس ميزانية ضخمة رصدتها الشركة المنتجة للفيلم لخروجه بأفضل طريقة ممكنة ليوازى نجاحاته السابقة.



ريفز فى برلين

وتحدث مخرج العمل تشاد ستاهلسكي، في أبريل من العام الماضى، إلى Collider مشيراً إلى أن الفريق الإبداعي للعمل وضع معايير أعلى بكثير للفيلم القادم منذ بدايته وعلى مستوى أعلى من الجزء الثالث، وهو ما آثار حماس عشاق السلسلة الذين ينتظرون الجزء الجديد بفارغ الصبر.

وكان قد حقق الجزء الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح تحت اسم ، "John Wick: Chapter 3 – Parabellum"، إيرادات وصلت إلى 326 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه يوم 15 مايو 2019.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.