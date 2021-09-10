شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "الحالة ضنك".. كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد فى فيديو طريف جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز، مع صديقه الفنان سليمان عيد، في فيديو طريف جديد يجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد انتشار فيديو غنائهما لمهرجان "صفر الماية الحالة ضنك"، الذى تداوله عدد كبير من الجمهور وقاموا بتقليده عبر تطبيق "تيك توك"، واختار الثنائي هذه المرة أغنية "كان ياما كان" للنجمة ميادة الحناوى.



كريم محمود عبد العزيز و سليمان عيد



كريم وسليمان عيد

وعلق سليمان عيد، على الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "رائعة جديدة من إخراج النجم كريم محمود عبدالعزيز"، فيما تفاعل معهما الكثير من متابعيهما عبر التعليقات.

من ناحية أخرى، حقق فيلم موسى بطولة النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، 207 ألف جنيه، الثلاثاء الماضى، لتتخطى إيراداته الـ 14 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات يوم 11 أغسطس الماضى.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدورأحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وعلى جانب أخر يواصل كريم محمود عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" الذى يعود به إلى الكوميديا مرة أخرى، ويشارك فى بطولته كل من منه شلبى، محمد محمود، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمى .