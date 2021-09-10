شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يصلان فينسينا لحضور مهرجان البندقية السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجمين جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى فينسيا، وذلك لحضور فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي، وبدت لوبيز البالغة من العمر 52 عامًا ، رائعة بفستان من الدانتيل الأبيض.

وكان الممثل والمخرج العالمى بن افليك بدا مبتهجاً للغاية أثناء ظهوره مؤخراً برفقة ابناءه الثلاثة بشوارع مدينة برينتود، وهم ذاهبين لتناول وجبة الغداء معاً، حيث يحرص بن أفليك على منح ابناءه المساحة الكافية من حياته، وذلك رغم ارتباطه مؤخراً بالنجمة جينيفر لوبيز التي لا تعتبر عائقاً أمام اهتمامه بابناءه من طليقته جينيفر جارنر.

موقع الديلى ميل رصد الممثل بن افليك وهو بصحبة أبناءه الثلاثة، كما بدا يعلم ابنته القيادة أثناء ذهابهم للمطعم، مثلما ظهر خلال الصورالذى جلس فيها إلى جانبها وهى تجلس على كرسى القيادة.

من ناحية أخرى سبق وذكر موقع People أن جينيفر لوبيز لم تكتف بالاعتناء بـ بن أفليك، وإنما اشترت مؤخراً هديتين من المجوهرات لبنات نجم هوليوود الأمريكى.

وأضاف تقرير موقع People أن جينيفر لوبيز وأثناء تواجدها بأحد المناسبات مؤخراً في كاليفورنيا دخلت محل مجوهرات شهير هناك، واشترت عدة قطع مختومة بالزهور من الخط إلى ابنتا بن افليك.