جيرار بيكيه: مدرّب فريق برشلونة حاربني بسبب شاكيرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار لاعب كرة القدم الإسباني العالمي جيرار بيكيه جدلاً بعد التصريحات التي أدلى بها متحدّثاً عن مدرّب فريق برشلونة سابقاً جوسيب غوارديولا الذي كان يتولى الإشراف على الفريق قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر سيتي.

وأكد بيكيه أنه شعر بضغط كبير جداً وعاش فترة من التوتر والحساسية العالية بسبب تعامل غوارديولا معه والذي حاربه بسبب شاكيرا، فاضطر للتفكير في ترك نادي برشلونة في عام 2011.

وكشف بيكيه أن غوارديولا غيّر تعامله معه تماما، إذ أصبح حادّاً للغاية معه، بعد أن علم بأنه يواعد النجمة الكولومبية شاكيرا. كما أصبح يضغط عليه أكثر خصوصاً أن المنافسة بين فريقه وفريق ريال مدريد كانت مرهقة للغاية في ذلك الوقت.

وقال بيكيه في تصريحات صحافية لمجلة “ماركا”: “كان علي أن أفعل كل شيء بشكل مثالي في التدريبات، وفكرت حقاً في ترك برشلونة في صيف 2011”.