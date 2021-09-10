فن ومشاهير

شكران مرتجى مع أيمن زيدان: “ما زلت الطالبة وسيبقى الأستاذ”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة شكران مرتجى صورة جديدة تجمعها بالممثل السوري أيمن زيدان ووصفته بصانع فرصها وأستاذها.

وأرفقت شكران مرتجى صورتها عبر تطبيق إنستغرام بالتعليق التالي: “أستاذي وعرّابي الكبير أيمن زيدان بيفرح قلبي لما بشوفه صانع فرصي الكثيرة، ما زلت الطالبة وسيبقى الأستاذ. الرجل الشجاع الجميل أيامي في العمل معه لا تنسى”.

وكشفت شكران عن ظروف التقاط هذه الصورة بالقول: “من عرض مسرحية سوبر ماركت من إخراج أيمن زيدان وبطولة مجموعة من نجومنا الشباب. قبل ١٤ عام كنت أنا بنفس المسرحية على الخشبة واليوم بين المشاهدين. إستحضار للأيام الجميلة وشوق عارم للوقوف على خشبة المسرح. بعرف بتحبوا تشوفونا مع بعض وإنشالله عمل جديد بيجمعنا يا رب”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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