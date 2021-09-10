أسرة مسلسل مصري تعتذر من الكويت بسبب خطأ جسيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت شركة “سالميديا للإنتاج الفني” من دولة الكويت عن خطأ ورد في أحد مشاهد حكاية “غالية” من مسلسل “زي القمر”، حيث ظهرت صورة الوزير السابق خالد الفاضل بجانب صورة أمير الكويت، باعتباره ولي العهد، ما أثار غضب المشاهدين الكويتيين.

وجاء في بيان نشرته الشركة المصرية تحت عنوان “الاعتذار واجب”: “تتقدم شركة “سلميديا للإنتاج الفني”، رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين فيها بالاعتذار إلى دولة الكويت الحبيبة أميراً وحكومة وشعباً عن الخطأ غير المقصود الذي تضمنه أحد مشاهد مسلسل “زي القمر”، والذي اعتُبر إساءة إلى دولة الكويت، ونحن بدورنا نؤكد أنه خطأ مهني غير مقصود على الإطلاق، وعملنا على حذف هذا الخطأ من كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية”.

وأضاف البيان: “وتشدّد شركة “سلميديا” مرة أخرى على احترامها وتقديرها لدولة الكويت الحبيبة أميراً وحكومة وشعباً، مع خالص تمنياتنا لدولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار”.

وحكاية غالية” من تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل، وبطولة: درّة، مراد مكرم، فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف وهاجر الشرنوبي.