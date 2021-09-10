الظهور الإعلامي الأول لنيللي كريم بعد زواجها.. وهذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور إعلامي لها منذ زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تحدّثت النجمة المصرية نيللي كريم عبر مداخلة هاتفية مع برنامج “أبلة فاهيتا”، فقالت: “أنا متعرفتش على هشام هو اللي اتعرّف عليا، شوفته في انترفيو في أمريكا معاكي يا أبلة”.

وسألتها الدمى الشهيرة “أبلة فاهيتا” عن تكاليف الفرح، ومَن تكفّل بها: العريس أم العروس؟ فردّت نيللي: “الفرح كان على العريس طبعاً، العروسة كفاية عليها الفستان”.

وعلّقت نيللي على مقطع الفيديو المنتشر لزوجها وهو يُطعمها المعكرونة في حفل الزفاف، قائلةً: “الشهر لسه مخلصش، بيأكّلني لسه المكرونة والجمبري”.

وعن مكان السكن، إذا كان في الشيخ زايد حيث منزل نيللي، أو مانهاتن في الولايات المتحدة الأميركية حيث يُقيم هشام عاشور، أجابت نيللي: “في التجمع”.