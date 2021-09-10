رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبد العزيز عن حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان الشاب وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيه عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستغرام»، بصور له مع شقيقته،وعلق عليها قائلاً: «الحمدلله دائما وأبدا»، وهو ما جعل البعض يفسرها على أنها رسالة جديدة منه بأن حالة ياسمين تحسنت .

انهالت التعليقات بالدعاء لها بالشفاء،والعودة من رحلة علاجها في سويسرا.

وكان وائل قد كشف من قبل بعض التفاصيل عن حالة شقيقته قائلاً عبر حسابه على فيسبوك:”هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب”.

يذكر أن ياسمينعبد العزيز تعرضت لخطأ طبي أثناء إجراءها جراحة في مصرن وسافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك وإجراء جراحة أخرى ولحق بها زوجها الفنان أحمد العوضي ليكون بجوارها هناك.