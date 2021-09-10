شكرا لقرائتكم خبر عن المصفوفة تعود من جديد بعد غياب 19 عام.. الملامح الأولى لفيلم The Matrix 4 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم مرور حوالي 19 عام على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم مازال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الاولي للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر المقبل عبر منصة HBO Max.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة، التريلر الأول للفيلم الجديد الذي يجمع أبطال العمل من جديد النجم العالمي كيانو ريفز، والنجمة العالمية كارى آن موس، ليعودا من جديد بعد اخر إصدار للفيلم عام 2003.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.



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