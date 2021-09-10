شكرا لقرائتكم خبر عن استضافت نجوم الفن والقلم .. وردة مذيعة فى شركة بليغ حمدى .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الفنانة الكبيرة وردة الجزائرة قلوب الملايين بصوتها الجميل وفنها وأغانيها التى عشقها الملايين من كل الأجيال، وقد عرف الملايين الفنانة الكبيرة كمطربة من أهم مطربات العالم العربى أو كممثلة قدمت عدداً من الأعمال الفنية للسينما والتلفزيون، ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة عملت لفترة كمذيعة واستضافت كبار الكتاب والفنانين.

والقصة أن الموسيقار الكبير بليغ حمدى أسس شركة إنتاج خلال فترة زواجه من المطربة الكبير وردة أسس شركة إنتاج باسم " ليالى الشرق..بليغ حمدى وشركاه" وأنتجت الشركة برنامجاً اسمه " الفن كله"، كانت تقدمه وردة وتستضيف خلاله نجوم الفن والقلم، ومن بينهم الكاتب الكبير محمود عوض والملحن حلمى بكر والمخرج عاطف سالم والشاعر الغنائى عبدالرحيم منصور والفنانين: محمد عوض ونور الشريف ، وغيرهم .

وأثبتت وردة خلال هذا البرنامج أنها مذيعة ومتحدثة لبقة، إلى جانب كونها مطربة وفنانة كبيرة ، وكانت توجه للضيف العديد من الأسئلة التى تكشف بها تفاصيل واسرار حياتهم، وكان من بين هذه الاسئلة سؤال عن أكثر المواقف التى واجهوها حرجاً خلال عملهم.

وشارك المنتج فتحى سلام الموسيقار بليغ حمدى فى شركة " ليالى لشرق" التى أنتجت البرنامج وعدداً من الأعمال الفنية الأخرى.

يذكر أن قصة حب وردة وبليغ حمدى بدأت قبل أن يلتقيا، وتحديداً حين استمعت الأخيرة إلى أغنية "تخونوه"، للفنان ​عبد الحليم حافظ​ من فيلم "الوسادة الخالية"، الذي شاهدته بإحدى صالات السينما في فرنسا، حين كانت تقيم مع عائلتها وأعجبتها الأغنية، فتعلقت بالملحن قبل أن تعرفه شخصياً، وكانت تبلغ من العمر وقتها 16 عاماً فقط.