عمرو عرفة ناعيا رجل الأعمال محمود العربي: "أنجب ذرية يفتخر بها وتسير على دربه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى المخرج عمرو عرفة، رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر : "‏الله يرحمك يا حج ‎محمود العربي.. مثل أعلى لأي رجل أعمال بنى نفسه بنفسه .. يتقي الله في أفعاله وأنجب ذرية يفتخر بها وتسير على دربه .. في الجنة ونعيمها بإذن الله".

وتوفي رجل الأعمال محمود العربي الرئيس الأسبق لغرفة القاهرة التجارية، والمعروف بلقب "شهبندر التجار"، عن عمر يناهز 89 عاما.

وولد محمود العربي عام 1932 وأسس عضو البرلمان السابق مجموعة شركات عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والمالكة لتوكيلات عدة

كما أطلق محمود العربي إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة، كما ساهم في خلق حوالي نحو 40 ألف فرصة عمل، وساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.