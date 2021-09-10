إيرادات "30 مارس" تتجاوز ربع مليون جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 8 سبتمبر، فيلم "30 مارس" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثاني إيرادا بلغ

172 ألفًا و776 جنيها، ليصل اجمالي ما حققه في يومين 293 ألفا و654 جنيها.

فيلم 30 مارس إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع العديد من النجوم، ومن بينهم: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.