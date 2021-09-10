راندا البحيري تُعلق على تعيين وائل جمعة مديرا للمنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة راندا البحيري، على قرار اتحاد الكرة بتعيين الكابتن وائل جمعة، مديرا للمنتخب الوطني.

ونشرت راندا، صورة وائل جمعة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خبر حلو أوي.. ألف مبروك".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أعلنت التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة، تعيين وائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرا إداريا، على أن يستمر الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

وكان اتحاد الكرة أعلن يوم الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب، ومعه ضياء السيد مدرب عام، ومحمد شوقي مدرب مساعد، وعصام الحضري مدرب الحراس.

وجاء بقية تشكيل الجهاز كالتالي: أحمد مطر ومصطفى صدقي أخصائيان للعلاج الطبيعي، بدر إمام أخصائي التأهيل، محمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

وقرر اتحاد الكرة إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون بعد التعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.