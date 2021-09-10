فن ومشاهير

محمد حماقي يُعلن الموعد النهائي لطرح ألبومه "يا فاتني" كاملا على "يوتيوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد حماقي، عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملا عبر قناته على "يوتيوب".

ونشر حماقي، بوستر مبدئي للألبوم، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "استنوا ألبوم (يا فاتنّي) كامل يوم ٦ أكتوبر، وعلى فكرة.. ده مش بوستر الألبوم".

وكان "حماقي" قد طرح مؤخرًا 4 أغنيات من ألبوم "يا فاتني"، وهي: "زيها مين"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة".

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم: أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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