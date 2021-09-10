محمد حماقي يُعلن الموعد النهائي لطرح ألبومه "يا فاتني" كاملا على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد حماقي، عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملا عبر قناته على "يوتيوب".

ونشر حماقي، بوستر مبدئي للألبوم، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "استنوا ألبوم (يا فاتنّي) كامل يوم ٦ أكتوبر، وعلى فكرة.. ده مش بوستر الألبوم".

وكان "حماقي" قد طرح مؤخرًا 4 أغنيات من ألبوم "يا فاتني"، وهي: "زيها مين"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة".

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم: أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.