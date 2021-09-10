“أنت أطرق بابي” يتصدّر “تويتر” عالمياً ويطيح بـ”صراع العروش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام ونصف العام، وعلى مدى 52 حلقة، ودّع الجمهور المسلسل الصيفي التركي “أنت أطرق بابي”، والذي رغم نسبة مشاهداته التي لم تتخطَّ 3,56 مليون مشاهدة، إلا أنّه حطم الرقم القياسي عبر “تويتر” من خلال هاشتاغ “أنت أطرق بابي لآخر مرة”.

فقد وصل عدد التغريدات إلى تسعة ملايين تغريدة، مما جعله المسلسل الأكثر حديثاً وتداولاً عالمياً عبر “تويتر” متجاوزاً مسلسل “صراع العروش”، صاحب الرقم القياسي السابق والتي كان متداولاً بـ7.8 مليون تغريدة.

بذلك يكون “أنت أطرق بابي” المسلسل الوحيد في تركيا والعالم الذي حقق هذا الرقم، إضافة لدخوله الترند في 39 دولة من بينها لبنان حيث احتل المرتبة الثالثة.