أحمد حاتم يغازل هذه الممثلة.. “عروستي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد حاتم، عن برومو آخر أعماله السينمائية “عروستي”، وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام”.

وعلق الفنان الشاب على برومو العمل الجديد بقوله: “دي آخر مرة هنزل فيها إعلان فيلم (عروستي)”، مضيفاً: “وآخر مرة هقولكم أني اتلعب معايا عروستي، يارب يعجبكم”.

ويظهر برومو فيلم “عروستي” لقطات كوميدية تجمع بين جميع أبطال العمل وأخرى رومانسية بين بطلي العمل حيث غازل الفنان الشاب أحمد حاتم الفنانة جميلة إسماعيل بالعديد من العبارات ومنها: “شكلك حلو أوي وأنتي مغمضة”.

ويوحي الفيلم بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية، ويبدو أن العمل يناقش مسألة الزواج عن حب وزواج الصالونات وأيهما أفضل.

وأعلن الفنان الشاب عن موعد طرح فيلمه الجديد من خلال خاصية الستوري، حيث نشر صورة بوستر الفيلم وهي عبارة عن قصاصات ورق كل واحدة منهم تحمل صورة لأبطال العمل و مدون أسفلها موعد طرحه في 22 سبتمبر الجاري، وكتب الفنان الشاب معبراً عن سعادته بالفيلم: “متحمس جداً جداً للفيلم”.

وعلق عدد كبير من متابعي النجم الشاب على برومو العمل متمنين له النجاح والتوفيق، وكان من أبرز تلك التعليقات ما كتبه أحد المتابعين:” “إن شاء الله هيكسر الدنيا زي كل أدوارك”. وعلق آخر ألف مبروك للممثل الموهوب ومن نجاح لنجاح”.وكتب متابع: “الفيلم شكله حلو”. فيما أبدى أحد محبيه الفنان أحمد حاتم تحمسه للعمل الجديد بقوله: “لا استطيع الانتظار”.

ويشارك في العمل بجانب النجم الشاب أحمد حاتم وجميلة عوض صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.