سمية الخشاب ليست الوحيدة.. مواقف طريفة بين نجمات عرب وكريستيانو رونالدو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يمتلك البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، شعبيةً عالميةً جارفةً جعلته هدفاً للعديد من الفنانات العرب، سواء من خلال مغازلته ببعض التصريحات أو الدخول معه في تحديات عبر حساباتهنَّ بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً، تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب بطريقةٍ كوميديةٍ عن رغبتها في مقابلة النجم البرتغالي في ظل وجودها بالبرتغال من أجل مناقشة بعض الأمور الكروية معه.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها في “تويتر” صورةً لها من داخل المطار، ووجهت حديثها إلى كريستيانو رونالدو.

وأرفقت سمية الخشاب تعليقاً على الصورة التي نشرتها، قائلة: “أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي”.

وسبق أن عبَّرت سمية الخشاب عن سعادتها بعودة رونالدو لمانشيستر يونايتد، موضحةً أنَّ مسؤولي النادي الإنجليزي استجابوا لطلبها، حيث كتبت عبر حسابها في “تويتر”: “شكراً على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جداً وإن شاء الله المان يونايتد في الصدارة، ودايماً أحلى جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز”.

ولم تكن سمية الخشاب المهتمة الوحيدة باللاعب كريستيانو رونالدو، حيث سبق أن قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشراء حذاء خاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعباً في ريال مدريد الإسباني.

واشترت هيفاء الحذاء الموقع من النجم البرتغالي شخصياً والذي بيع في مزاد لصالح الأعمال الخيرية، كما حصلت على الكرة التي استخدمت في المباراة النهائية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وتحمل توقيع نجوم المنتخب الإسباني، بطل العالم.

أمّا الفنانة اللبنانية مايا دياب فشاركت في تحدي أطلقه كريستيانو رونالدو لحثّ المتابعين على ممارسة الرياضة داخل منازلهم خلال انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، من خلال عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية.

ونشرت مايا دياب عبر صفحاتها الرسمية في “انستغرام” مقطع فيديو أعلنت فيه عن قبولها التحدي.