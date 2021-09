عطور النجمات الأيقونات.. تعرفوا إليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قالت كوكو شانيل، ذات مرة: “المرأة التي لا تضع العطر، ليس لها مستقبل”.

دائماً يكمل أثر العطر المختار جيداً أسلوب السيدة، ويلعب أحد الأدوار الرئيسية في تحديد شخصيتها.

لهذا السبب، يهتم المشاهير باختيار العطر الخاص بهم بعناية، والبعض منهم يثبت على عطر واحد دون تغيير، رغم توافر العديد من الخيارات والإصدارات الجديدة في الأسواق.

وإذا كنتم تتساءلون عن العطور التي كانت تفضلها بعض أكثر النساء الأسطوريات في ماضينا وحاضرنا، فها نحن نكشف لكم أبرز العطور المفضّلة لدى بعض النجمات الأيقونات، والتي مازالت متوفرة حتى يومنا هذا، ويمكنكم شراؤها.

مارلين مونرو

عندما سُئلت مارلين مونرو عن العطر الذي تضعه باستمرار حتى وهي نائمة، أجابت: “Chanel № 5 بالطبع”.

وكان هذا العطر من مفضلاتها، وغالباً ارتبط باسمها. ومع ذلك عام 2002، أشارت التقارير إلى حقيقة أنه أثناء تصوير فيلم” Some Like It Hot “، حصلت مونرو على عطر “Floris Rose Geranium “، الذي تم تسليمه إلى جناحها في ” Beverly Hills”، حتى إن هناك إيصالاً يثبت الحقيقة.

الأميرة ديانا

عرفت الأميرة ديانا بحبها للعديد من العطور، منها عطر Quelques Fleurs الذي وضعته يوم زفافها، والذي يتميز بمكونات الحمضيات والياسمين والقرنفل.

وكانت أيضاً تحب عطر Faubourg by Hermès، حيث صرحت خبيرة المكياج الشخصية لديانا، ماري جرينويل، بأنها كانت تحب استخدام هذا العطر الغالي الثمن.

ولايزال يتم إنتاج كلا العطرين، حيث تم إطلاق نسخة جديدة من Quelques Fleurs بواسطة Houbigant Paris عام 2017. أمّا النسخة الكلاسيكية من 24 Faubourg ، فلاتزال تحظى بشعبية حتى اليوم؛ ويمكنكم العثور عليها، وشراؤها من أي متجر عطور.

أودري هيبورن

كانت أودري هيبورن مصدر إلهام هوبرت دي جيفنشي – رئيسة دار أزياء جيفنشي. لهذا السبب ليس من المستغرب أنها تفضل عطور جيفنشي. وصُنع عطر L’Interdit خصيصاً لأودري عام 1957. واسم العطر معناه “ممنوع” بالفرنسية. وتشمل تركيبته: التوابل، والحمضيات، والخوخ، والفراولة.

وطلبت أودري عدم إتاحة L’Interdit للجمهور (هكذا حصل العطر على اسمه). ومع ذلك عام 1960، أصبح العطر متاحاً للشراء لأي شخص، وأصبح عطر L’Interdit أسطورياً في غمضة عين؛ لأن جميع النساء أردن أن يضعن مثل رائحة أودري هيبورن الشهيرة.

إليزابيث تايلور

من المعروف أن مشاهير عديدات لديهن خطوط العطور الخاصة بهن، وكانت تايلور واحدة منهن، حيث ابتكرت العلامة التجارية “إليزابيث تايلور” العديد من العطور الناجحة، من بينها: Black Pearls ، و Passionو Forever Elizabethو White Diamonds والمزيد.

أمّا عطر تايلور المفضل، فكان Bal а Versailles Jean Desprez الذي تم إصداره عام 1962. وهو عطر شرقي يحتوي على 300 مكون.

غريس كيلي

يوم زفافها إلى الأمير III Rainier نثرت نفحات عطر Fleurissimo من Creed وهو عطر زهري، يحتوي على مسك الروم، والورد البلغاري والزنبق. ولايزال بيت العطور Creed ينتج العطر الأسطوري في نسخته الكلاسيكية.

كيت ميدلتون

العلامة التجارية المفضلة لدى كيت ميدلتون، هي Illuminum ، وهي علامة بريطانية متخصصة في صناعة العطور، تأسست عام 2007. واختارت كيت استخدام عطر يسمى White Gardenia Petals يوم زفافها إلى الأمير ويليام. ويبدأ العطر بمكونات الزنبق، ويحافظ على رائحة الغردينيا والياسمين.

نيكول كيدمان

قالت كيدمان، في مقابلاتها، إنها أحببت ابتكار نكهة فريدة خاصة بها، من خلال مزج الزيوت العطرية المختلفة. وعطرها المفضل هوAngel الذي ابتكره Thierry Mugler ، يحتوي على تركيبة حلوة، تتضمن مكونات من الفواكه الاستوائية والفانيليا والكراميل والباتشولي.

ميغان ماركل

ميغان تحب العطور حقًا، حتى إنها اعترفت بأنها إذا غادرت المنزل ونسيت استخدام عطرها، فإنها بالتأكيد ستعود. وعطراها المفضلان هما: Wild Bluebell و Wood Sage & Sea Salt من علامة العطور المتخصصة Brans Jo Malone، ويأتي العطر الأول برائحة منمقة مع نفحات من زنبق الوادي والورد. والثاني يأتي خشبياً مائياً.

وفي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، ابتكر بيت العطور Floris London عطراً حصرياً لها. كونه مورد العطور الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية، وهو عطر للجنسين برائحة مائية وحمضية.

بينيلوبي كروز

أصبحت بينيلوبي كروز وجهاً لعطر السيدات الأسطوري Trésor من Lancome ، وفي إحدى مقابلاتها، قالت بينيلوبي إنها لا تغادر منزلها أبداً دون بضع قطرات من هذا العطر، منذ أن أعطاها والداها إياه في عيد ميلادها الثالث عشر، إنه عطر منمق مع روائح الأناناس والخوخ والأرجواني والورد.

مادونا

مادونا من عشاق العطور. وأحد عطورها المفضلة هوHypnotic Poison من Dior، الذي يحتوي على صبغات المشمش، وجوز الهند ومسك الروم والياسمين والورد وخشب الصندل والفانيليا.

كاميرون دياز

العطر المفضل لكاميرون هو Clinique Happy الذي تم إنتاجه عام 1997، ويعتبر أحد أنجح العطور التي ابتكرتها Clinique.

ويحتوي العطر على رائحة الفاكهة والزهور مع مسحات من التفاح، أمّا قلب العطر فيحتوي على روائح الفريزيا والورد وزنبق الوادي والأوركيد.