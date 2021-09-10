شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم لزوجها فى عيد ميلاده: يارب دعوات بابي ومامي تكون من نصيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت دنيا صورة له عبر حسابها بموقع انستجرام، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلا تستاهلها".

ورد رامي عبر التعليقات علي رسالة زوجته قائلا :" ربنا يخليكي لي حبيبتي.. وننجح مع بعض.. ويقدرني أسعدك انت وكايلا طول العمر.. ويجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمئنين عليكم".



دنيا سمير غانم

وحرص عدد من النجوم على التعليق علي منشور دنيا، حيث كتبت النجمة نيللي كريم :"ربنا يخليكم لبعض"، وكتب النجم مصطفي قمر :" كل سنة وانت طيب يارامي ربنا يحفظك ويحفظلك عائلتك كلها"، وكتبت النجمة غادة عادل :" كل سنة وأنتم طيبيين حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض".

من ناحية أخرى كانت النجمة دنيا سمير غانم، حرصت على تذكر والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بصورة تجمعهما من دولاب الذكريات، لتوجه لهم رسالة ودعاء بالمغفرة، حيث قالت فى تعليقها على الصورة: "وحشتوني اوي يا حبايبي، اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وأدخلهم الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب".

وسرعان ما استقبلت النجمة دنيا سمير غانم، عدد كبير من التعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، حيث جاءت غالبية التعليقات دعوات بالرحمة للنجمين الراحلان.