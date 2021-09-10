شكرا لقرائتكم خبر عن تعلقت بشخصية النعجة وزادت 35 كيلو من أجل الدور .. عيد ميلاد فريدة سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة فريدة سيف النصر، اليوم الجمعة بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 10 سبتمبر، وكانت بداياتها الفنية حين اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، للفنان الكبير الراحل جورج سيدهم، الذي ضمها إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وانطلقت الفنانة فريدة سيف النصر، في مسيرتها الفنية، وقدمت عدد من الأعمال المميزة سواء في السينما أو الدراما، ومن أهم أعمالها التلفزيونية:" الرحايا، العطاروالسبع بنات، بدون ذكر أسماء، الفتوة، الاب الرحى، موسى، شيخ العرب همام حواديت الشانزلزية".

ومن أعمالها السينمائية:" الشقة من حق الزوجة، البية البواب، الهاربات، إمرأة مطلقة، الحلال والحرام، جبر الخواطر، ديل السمكة، المرشد، حلاوة روح".

ومن أهم الشخصيات التي تعلقت بها الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية نعجة التي قدمتها في مسلسل " بدون ذكر أسماء"، وأدت الدور بإتقان شديد ومن أجل دورها في المسلسل عملت على زيادة وزنها 35 كيلو ليصبح 115، بعدما طلب منها المؤلف وحيد حامد ذلك حتى تظهر بشكل لائق للشخصية.

وفى فيديو قديم للفنانة فريدة سيف النصر، مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة، تحدثت عن دورها و حبها لشخصية النعجة قائلة:" طلب منى وحيد حامد وتامر محسن زيادة وزنى حوالى 35 كيلو وبالفعل زدت في شهر واحد عشان الشخصية كلت كل حاجة في وشى فتة كل يوم عشان أوصل لوزن الشخصية".