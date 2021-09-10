صندوق البحر الأحمر يقدّم الدعم لـ14 مشروعاً سينمائياً عربياً

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"الخليج 365" من فينيسيا: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن 14 مشروعاً سينمائياً عربياً جديداً حصل على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج وذلك ضمن دورته الأولى لموسم 2020 - 2021.

وقد تم إطلاق صندوق البحر الأحمر لتوفير الدعم للمشاريع السينمائية عن طريق تقديم التمويل الذي تحتاجه، بهدف إنجاز هذه المشاريع وتحويلها إلى أعمال سينمائية تسافر إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

تعتبر هذه الدورة من التمويل محفّزاً تمهيدياً لصندوق البحر الأحمر الذي تم الإعلان عن انطلاقته في يونيو الماضي، حيث استلم الصندوق أكثر من 650 طلباً لتطوير وإنتاج وإنجاز المشاريع، سيتم مراجعتها والإعلان عن المشاريع المختارة في ديسمبر المقبل.

وتضم قائمة المشاريع التي تم الإعلان عنها أفلاماً روائية ووثائقية من 10 دول هي السعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والعراق وقطر والجزائر وتونس والمغرب.

وقد حقق اثنان من الأفلام نجاحاً دولياً، الأول للمخرج المرشح للأوسكار والفائز بجائزة كان للأفلام القصيرة إيلي داغر، حيث عُرض فيمله ”البحر أمامكم“ ضمن تظاهرة نصف شهر المخرجين في يوليو الماضي. فيما يستضيف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الشهر الجاري العرض العالمي الأول لفيلم ”فرحة“ من إخراج دارين سلام.

يُذكر أن قائمة المشاريع هي:

• الفيلم الروائي الطويل ”فرحة“ إخراج دارين سلام (الأردن، السويد)

• الفيلم الروائي الطويل ”البحر أمامكم“ إخراج إيلي داغر (فرنسا، لبنان، الولايات المتحدة، بلجيكا، قطر)

• الفيلم الروائي الطويل ”قربان“ إخراج نجيب بلقاضي (تونس)

• الفيلم الوثائقي الطويل ”خذوني إلى السينما“ إخراج الباقر جعفر (العراق، مصر)

• الفيلم الروائي الطويل ”سولا“ إخراج صلاح أسعد (الجزائر)

• الفيلم الروائي الطويل ”قوارير“ إخراج رغيد النهدي، نورة المولد، رُبى خفاجي، فاطمة الحازمي، نور الأمير (السعودية)

• الفيلم الروائي الطويل ”أنطونيو طار“ إخراج الهادي ولاد محند (المغرب، فرنسا)

• الفيلم الوثائقي الطويل ”استعادة“ إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين)

• الفيلم الروائي الطويل ”طريق 10“ إخراج عمر نعيم (السعودية)

• الفيلم الروائي الطويل ”بسمة“ إخراج فاطمة البنوي (السعودية، مصر)

• الفيلم الروائي الطويل ”أنا أرزة“ إخراج ميرا شعيب (لبنان)

• الفيلم الروائي الطويل ”إنشالله ولد“ إخراج أمجد الرشيد (الأردن)

• الفيلم الروائي الطويل ”المترجم العربي“ إخراج علي كريم (العراق، ألمانيا، قطر)

• الفيلم الروائي الطويل ”الرياح أيضاً تغني“ هادي غندور (لبنان، تونس)

وبهذه المناسبة أكّد إدوارد واينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على ما تشهده السينما العربية من حضور عالمي وأضاف: ”تتمتع السينما العربية بمواهب مبدعة تروي قصصاً جديدة من وحي الثقافة والتراث العربي. لذا علينا مواصلة دعم المخرجين العرب طوال العام، وتزويدهم بما ينقصهم من تمويل أو إمكانيات للوصول إلى الجمهور. والآن، نفخر عندما نرى أفلاماً عربية في مهرجان البندقية أو غيرها من المهرجانات الدولية، ولا شك بأن السنوات القادمة ستشهد المزيد من هذه الإنجازات.“