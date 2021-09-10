شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "السيدة زينب": انتهى من تصوير المسلسل بعد 20 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد النقلى تصوير أحداث مسلسله "السيدة زينب" فى مدينة الإنتاج الإعلامى بعدة ديكورات، وبالتحديد فى الحى الشعبى، حسبما أكد لـ"الخليج 365، موضحاً أن المتبقى لأسرة المسلسل حوالى 20 يوم تصوير فقط، ويبدأ بعدها فى مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للعرض فى الموسم الشتوى، لافتاً إلى أن مشاهد هذه الأيام تجمع الفنانون أحمد وفيق ودينا ومارتينا عادل ورانيا منصور وهايدى رفعت.

وتابع النقلى، أنه ينتقل من ديكور مدينة الإنتاج الإعلانى بعد 10 أيام تقريباً، ليستكمل التصوير فى ديكور أخر، منها شوارع القاهرة ومصر الجديدة، موضحاً إلى أن الأحداث تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية .

مسلسل "السيدة زينب" يتولى بطولته كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور ، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى ، أشرف عبد الغفور ، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

يذكرأن المخرج محمد النقلى والكاتب أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.