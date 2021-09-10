الليلة.. "MBC مصر" تعرض "رأس السنة" من عروض "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحد عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "رأس السنة".

مسرحية "رأس السنة"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخص ثري يُقرر الاحتفال برأس السنة من خلال التنكر في شخصية خادم مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة مع ضيوف الحفلة التي يُقيمها في قصره في تلك الليلة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.