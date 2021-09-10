الأحد.. أميرة سليم ضيفة أوركسترا الأوبرا في انطلاق موسمه الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف أوركسترا أوبرا القاهرة السوبرانو العالمية أميرة سليم في حفل انطلاق موسمه الفني الجديد، والذي يُقام بقيادة المايسترو ناير ناجي ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب الإيطالي كارميني كوللانجيلي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 11 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين، منها: الجمال النائم لتشايكوفسكي، افتتاحية نورما لبيلينى، ماكبث - لاتراڤيتا - التروڤاتورى لڤيردى، السيدة الفراشة لبوتشيني، باجلياكى لليونوكاڤالو.

وتؤدى أميرة سليم كونشيرتو للسوبرانو للموسيقار الروسي راينولد جلييرو، الذي يعد من أصعب الأعمال التي كُتبت لتعتمد على امكانيات وقدرات الصوت البشري في التعبير اللحني ومواكبة الآلات الموسيقية بدون كلمات مغناة ويعد من أصعب المؤلفات في هذا القالب .

يُذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، لمصاحبة مختلف فرق الأوبرا الأخرى في عروضها، ويضم برنامجه الفني الكثير من الأعمال العالمية، منها باليهات كسارة البندق، روميو وجولييت، سندريلا، ومن الأوبرات: لاترافياتا، لابوهيم، تاييس، صيادو اللؤلؤ، عايدة وغيرها، أتاح الفرصة للموسيقيين المصريين الموهوبين كما امتد مجال أنشطته الفنية من خلال تقديم سلسلة من الحفلات السيمفونية، قام بجولات فنية في مختلف بلدان العالم .