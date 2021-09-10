شركة انتاج مصرية تعتذر من الشعب الكويتي بسبب خطأ “غير مقصود” في “زي القمر”!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 سبتمبر 2021 06:49 صباحاً - تقدمت شركة “سالميديا” للإنتاج الفني باعتذار رسمي لدولة الكويت بعد ظهور خطأ في أحد مشاهد حكاية “غالية” ضمن مسلسل “زي القمر”.

وكان من ضمن مشاهد المسلسل ظهرت صورة الوزير السابق خالد الفاضل بجانب صورة أمير الكويت، باعتباره ولي العهد، مما أثار غضب المشاهدين من دولة الكويت.

يذكر ان خالد الفاضل يشغل منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكان وزير النفط سابقا.

جاء في بيان من شركة “سالميديا” نشرته عبر صفحتها بموقع الفايسبوك: “اعتذار واجب

تتقدم شركة سلميديا للإنتاج الفني رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين فيها بالاعتذار إلى دولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا عن الخطأ الغير مقصود والذي تضمنته أحد مشاهد مسلسل “زي القمر” والذي تم اعتباره على إنه إساءة إلى دولة الكويت ونحن بدورنا نؤكد على أنه خطأ مهني غير مقصود على الإطلاق وتم العمل على حذف هذا الخطأ من جميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية”.

وتابع البيان: وتؤكد شركة سلميديا مرة أخرى على احترامها وتقديرها لدولة الكويت الحبيبة أميرا وحكومة وشعبا مع خالص تمنياتنا لدولة الكويت بمزيد من التقدم والإزدهار

يذكر أن “حكاية غالية” من مسلسل “زي القمر 2” من تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل، بطولة درة، مراد مكرم، فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف وهاجر الشرنوبي.



مسلسل “زي القمر” مكون من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي “حتة مني” بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و”مش هنفرح بيكي” بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و”ست الهوانم” بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.