هدى حسين تتصدر التريند بعد عرض اولى حلقات “دف وكفوف”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:45 صباحاً - تعيش الفنانة الكويتية من أصل عراقي هدى حسين نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها دف وكفوف الذي يُعرض حالياً عبر شاشة الـ MBC حيث تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض اولى حلقات المسلسل.

وقد اشادت معظم التعليقات بأداء الفنانة هدى حسين فيما لفت اخرين عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخرا حيث لاحظ الكثيرين بعض التغير في ملامحها.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/A7xm_/status/1436054378729836548?ref_src=twsrc%5Etfw

وجاء من بين التعليقات “استطاعت ان تاخذ مكان #سعاد_عبدالله و #حياة_الفهد فهي سيدة الشاشه الخليجيه القادمة ترقبوها #هدي_حسين”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status استطاعت ان تاخذ مكان #سعاد_عبدالله و #حياة_الفهد فهي سيدة الشاشه الخليجيه القادمة ترقبوها 👈#هدي_حسين pic.twitter.com/ES8qMw1s9B — طلال آل محمد الجربا🇸🇦 بدوي (@aljarba10000000) September 9, 2021

قصة مسلسل “دف وكفوف”

مسلسل “دف وكفوف” يعتبر دراما اجتماعية تدور أحداثها خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي حول صراع بين فرقتين موسيقيتين الاولى تحت قيادة نسائية بحته من نصيب امرأة تدعى سليمة أما الثانية فهي فرقة رجالية بالكامل،

وتقع الفرقتين في مواقف وصراعات مُختلفة ضمن أحداث العمل. أما حول كاست العمل فهو يضم نخبة من الوجوه الخليجية من بينهم الممثلة الكويتية شيماء علي وزميلتها الممثلة روان مهدي، إبراهيم الحساوي وزميله خالد البريكي وغيرهم.