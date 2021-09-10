شكرا لقرائتكم خبر عن 76 مليون دولار لـ فيلم الرعب The Forever Purge بعد طرحه أول يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب The Forever Purge، إيرادات إلى 76 مليونًا و 495 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدورالعرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دورعرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و 462 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 32 مليونا و 33 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسرجميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلم The Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.