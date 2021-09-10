بالصور| طرح "روح" في موسم رأس السنة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت الجهة المنتجة لفيلم "روح" طرحه في موسم رأس السنة بعدما أصبح العمل جاهزًا للعرض بعد أن انتهى صناعه من وضع المراحل النهائية للعمل، والتي تتضمن مرحلة المكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية.

وأكدت الجهة المنتجة أن الأيام القليلة المُقبلة تشهد طرح البوسترات الدعائية لنجوم الفيلم، بصفة منفردة مرورًا بالأفيش الرسمي والنهائي للعمل، بالإضافة إلى البرومو الرسمي للفيلم، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم "روح" هو مغامرة شبابية تدور حولها الأحداث، في إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس وVFX وغيرها.

فيلم "روح" بطولة: أحمد العمدة، تتيانا، هيثم محمد، وفاء قمر، أحمد عبدالعزيز أمين، مادلين طبر، دومينيك حوراني، صبري عبد لمنعم، محمد عبدالجواد، محمد فاروق شيبة، سامح بسيوني، وهو من إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب للمنتج علاء مهني ومعالجة درامية أحمد العمدة، سيناريو وحوار خالد محمد وإخراج عمر العشري.